Fatih Terim: Kazanamadığımız için kızgınım

Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, "Kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız. Oyuncularımız bunun bilincinde. 3 puan için gereken savaşı yapacaklar" dedi. Ancak 90 dakikadan çıkan sonuç deneyimli teknik adamı memnun etmedi. Kaybedilen iki puanla Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yerken Terim maç sonu açıklamasında yine bireysel hatadan gol yediklerini belirtip kazanamadıkları için kızgın olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray olarak iç sahada bizim baskılı, presli oynamamız, üretken olmamız gerekirdi. İlk yarıda bunu yapamadık. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda momentumu ele aldıktan sonra zaman zaman baskılarla top çalarken bireysel hatadan gol yedik. O da oyuncuda psikolojik olarak 'yine mi' duygusu yaşattı. Yine mi, yine mi mağlup olacağız diyorlar. Kızıyorlar. 3-5 dakika şok yaşadılar. Küsme, oyunu bırakma oldu" dedi.

'6 hafta az değil'

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Kızıyorum. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur. Çıkan giren oyuncuların da doğru oynaması, senelerdir oynadığımız oyunu en iyi şekilde oynaması gerekir. Maalesef bugün olmadı. İşimiz devam, yapacak başka bir şey yok. Arkadaşlar, kırılganlık olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz. İçeride dışarıda. Bunu kabul etmek lazım. Sakatlıklar, cezalar. Ben şimdi niye ceza yedim sarı kart. Yana doğru hizadan çıkmışız. Sahaya girmemişiz, bilmem ne olmamış. Bir sürü şey başımıza geliyor. Bir örnek vereyim. Yedlin'e bir faul yapıldı, hâlâ oynamıyor. Sarı kart. Bir şey olmamış gibi devam. 6 hafta var, az buz değil. 6 hafta 18 puan demek. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Her maç her rakip için puan kaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin de güzelliği bu zaten.

‘Ceferin’in örneği tesadüf değil’

Avrupa Süper Ligi hakkında konuşan Terim, “Bu süreçte Ceferin ve İnfantino’nun yanında durduğumuzu söylemek isterim. Ceferi’nin kulübüm hakkındaki sözleri hoşuma gitti. Galatasaray’ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanlarda Türkiye’den çıkıp zirveye yürüyebileceğini göstermesi tarihi eşiklerden biriydi. İtalyan, İspanyol, Alman ve İngilizler’den 5 takımı yenerek UEFA şampiyonu olan Galatasaray. O yüzden Ceferin’in örneği tesadüfi değildir. Bu başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hâlâ Türkiye’nin en büyük markasıdır. Hâlâ Avrupa’daki kulüplere örnek gösterilen ve ilham kaynağı olan, milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve umudu olan bir kulüptür” dedi.



