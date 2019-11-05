Fatih Terim: Kaybetmekten korkmayan bir takım olmamız lazım

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Andone bu karşılaşma için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Florin Andone:

"Korkmadan ve cesurca..."

Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Karşımızdaki rakip çok ciddi bir takım. Çok kaliteli hücumcuları var. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Sanki son dönemde gol yollarında sorun yaşıyormuş gibi gözükse de gole çabuk ulaşacak oyunculara sahipler. Kendi sahalarında oynayacaklar ama biz de korkmadan ve cesurca oynayarak, kulübümüze layık olmaya çalışacağız.

"Güvenimiz tam"

Biz burasının dünyanın en güzel ve en zor stadyumlarından birisi olduğunu bilerek geldik ama kendimize güveniyoruz. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Kendimize güvenimiz tam.

Kolay demiyorum. Tabii ki zor bir maç olacak. Final maçıymış gibi, aynı hevesle sahaya çıkacağız.

İlk maçta, 2-3 tane çok ciddi fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremedik. Maçtan sonra konuşmak tabii ki kolay ama bunları yeniden yapabileceğimize inanıyoruz. İstanbul'da oynadığımızdan daha farklı bir maç çıkaracağımıza inanıyorum.

Fatih Terim:

"Kaybedecek bir şeyimiz yok"

Matematiksel olarak baktığımızda çok net tabloyu görüyoruz. Kaybettiğimiz takdirde, UEFA Avrupa Ligi tarafına bakmak zorunda kalacağız. Oyuncuların final maçı gibi görmesine sevindim ancak biz teknik adamlar dışarıdaki söylemlerle oyunun paralel gitmesini isteriz. Kaybedecek bir şeyimiz yok.

"Bale konusunda fazla yorum yapamam"

Bale ve James yok ama Real Madrid'in tüm kadrosu birbirinden değerli oyunculardan oluşuyor. 'Şu oynar ya da oynamaz' diye düşünmedik. Gareth Bale gibi bir oyuncu benim takımımda olsa tabii ki memnun olurdum. Ben burada Real Madrid'le ilgili yorum yapma konusunda yorum yapmak istemiyorum. Bunun kararını verecek olan da Zidane tabii ki.

"O golleri atsaydık"

Galatasaray belki bu grupta gol atamadığı için eleştirilebilir ama bu kulüp gol kralları çıkarmış ve felsefesi atak olan bir takım. Gol pozisyonu ürettik ama gol atamadık. Eğer 1,5 dakikada bulduğumuz 3 pozisyondan birisinde gol atmış olsaydık oyun farklı bir yere gidecekti. Neyi yapmamız lazım? Çok basit, gol atmamız lazım. Biz dünyanın her tarafında her takımla oynadık. Kaybetmekten korkmayan bir takım olmamız lazım. Oyuncuların korkmalarına gerek bir durum da yok. Zaten Real Madrid'e yenilsek size kim ne der?

Sadece ben değil, Galatasaray da alışkın bu statlara. Son yıllarda hep karşılaşıyoruz. Bu stada birçok stada olduğu gibi yabancı değiliz. Oyuncularımıza da aynısını söylüyorum ben, hayatlarının en zor gibi gözüken ama en kolay maçını da oynayabilirler. Kaybetmekten korkmayacaksınız.











