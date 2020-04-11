Corona virüsü salgını sebebiyle bütün kulüpler maddi olarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Avrupa'nın devleri şimdiden oyuncu maaşlarında ciddi indirimler yapmaya başladı. Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim, scout ekiplerine önümüzdeki sezon için genç, potansiyeli yüksek ancak maliyeti düşük oyuncular için araştırma görevini verdi. Scout ekipleri bu veriler ışığında çalışmalar yaparken, tecrübeli hoca ise altyapılardaki isimleri tek tek inceliyor.

Terim, önümüzdeki sezon yüksek maliyetli isimlerle yolların ayrılması durumunda hangi oyuncuları takıma monte edebileceğinin hazırlıklarına şimdiden başladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon form durumlarına göre birçok genç oyuncusunu dönüşümlü olarak A takım ile idmanlara çıkarıp, onlarla yakından ilgilendi.

Hatta bazı isimleri zaman zaman maç kadrosuna da aldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, salgının kontrol altına alınıp antrenmanların tekrar başlaması ile de altyapının potansiyelli isimleri deyim yerindeyse hızlandırılmış programa alınacak ve önümüzdeki sezon A Takım seviyesine hazır hale getirilecekler.

Hemen hemen her bölge için en az bir isim A takıma takviye edilecek. Bunun için Terim şimdiden bazı isimleri gözüne kestirdi.

O isimlerin; Emin Bayram, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Erencan Yardımcı, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol olduğu öğrenildi.

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