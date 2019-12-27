Galatasaray Futbol Takımı, Çırağan Saray'ında yeni yıl kutlamaları kapsamında kahvaltı düzenledi. Antalyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen kahvaltıda Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim konuşma yaptı. Fatih Terim çarpıcı ifadeler kullandı.





Galatasaray kulübü resmi sitesinden yapılan organizasyon hakkında şu paylaşımda bulundu.





Çırağan Sarayı'ndaki kahvaltıya İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, Teknik Direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı antrenörler Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, oyuncularımız ve eşleri katıldı.

Antalyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen kahvaltıda ilk sözü alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve oyuncularımızın yeni yılını kutladı ve şunları söyledi:“Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noel’ler diyorum, hepinize “I love you” diyorum. Hocamızın isteğiyle böyle bir sabah brunch'ı yaptık. 2020’de inşallah hep beraber liderlik yemeği de, eğlencesi de yapacağız, inanın. Geçmişteki arkadaşlarımız bilir biz hocamızla beraber olduğumuz müddetçe bizim başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz, zaten kaliteniz ortada. Başkan Mustafa Cengiz’in de size selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum.”

Ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, geride bırakacağımız yıl kazanılan üç kupa için herkese teşekkür etti, 2020 için başarılar diledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz hoş geldiniz. İkinci Başkan Abdurrahim Bey'e hem bu yemek hem de bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşine de hoş geldin diyoruz. Biz hayatlarımızı 90 dakikayla ifade ediyoruz. 90 dakika bitiyor, kazansak da kaybetsek de evimize geliyoruz. Kazanmışsak neşeyle, 3 puanla beraber oluyoruz; 1 puan almışsak idare ediyoruz. Mağlup olmuşsak üzülüp tamamen ailemize sığınıyoruz. 2019 yılında her halimize katlandığınız için başta kendi eşim olarak üzere tüm eşlere teşekkür ediyorum. 2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bütün oyuncularıma ve ailelerine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip güçlendik. Onun için buradaki tüm oyuncularıma ve Florya'dan yolu geçen, başarılarımızda en ufak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2020 yılına girerken hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Yeni yılınız ailenizle beraber daha hayırlı, daha uğurlu, daha güzel, daha mutlu geçsin. Ama en önemlisi, Allah hepimize sağlık versin. Yeni yılınız kutlu olsun." Yeni yıl kahvaltısı; teknik heyet, oyuncularımız ve ailelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle ile sona erdi.