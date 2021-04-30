Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2021 yılı içinde jokerlerini en iyi kullanan teknik adam oldu. 2021 yılı içinde Galatasaray'ın oyuna sonradan giren oyuncuları toplamda 11 gole imza attı ve zirvede yer aldı.

Son 3 maçta ekstra 5 puan

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gollerini yedek kulübesinden gelen oyuncular kaydetti. Trabzonspor maçında Emre Akbaba son anlarda beraberlik golünü atarken Antalyaspor maçında kadroya son anda dahil olan Mostafa Mohamed galibiyet golünü atmıştı. Konyaspor maçında da yine sonradan oyuna giren Emre Akbaba yine galibiyet golünü attı.

Galatasaray 1-1 Trabzonspor (90+5.dk Emre Akbaba) / +1 puan

Antalyaspor 0-1 Galatasaray (77.dk Mohamed Mostafa) / +2 puan

Galatasaray 1-0 Konyaspor (87.dk Emre Akbaba) / +2 puan

Onyekuru 4 gol attı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, özellikle Gaziantep FK maçında yedekten gelip ciddi katkı vermişti. Onyekuru ayrıca Kayserispor deplasmanında da 2 gol atmıştı

Mostafa Mohamed ilk maçında gol attı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı golcü isimlerden Mostafa Mohamed, ilk maçında oyuna sonradan girip gol atmış ardından da üst üste goller kaydetmişti. Mohamed, Antalyaspor maçında da kritik bir gol attı

Galatasaray'da 2021 yılı içinde oyuna sonradan girip gol atan oyuncular

4 gol - Onyekuru

2 gol - Emre Akbaba

2 gol - Mostafa Mohamed

1 gol - Ryan Babel

1 gol - Kerem Aktürkoğlu

1 gol - Gedson Fernandes (kupa)