Fatih Terim: İyi kapandık, önemli olan 3 puan

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bugün bizi herkesin hoşgörmesi lazım. Bu sezon o kadar çok son dakikalarda gol yedik ki, bize bir puan kaybının pahalıya patlayacağı kesindi. O yüzden oyuncularımın hatalarını hoşgörmelerini isterim.

Alanyaspor pozisyona girdi ama biz de iyi kapandık. Bugün önemli olan 3 puandı, iş çok kritik noktadaydı çünkü.

Her geçen gün daha iyi olmamız lazım. Biz bir gün bile kafayı bile kaldıramadık ki! Falcao'yu şimdi hazırla! Seri düştü, Taylan'ı aldık. 'Acaba yeterli olur mu?' dedik. Santrfor oynatıyoruz, santrfor değil. Stoper oynatıyoruz, stoper değil. Tam kadro olsak her şey daha farklı olur.

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