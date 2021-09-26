Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, bir pozisyonda VAR'ın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı. Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki... Bu, VAR'ı yok etmek. Bunun VAR'dan görülmemesi... O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım. Geçen sene sahanın içinde, bu sene VAR'da... Öyle, arkadaşımız devam ediyor. İşte benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftarımız bu. En sıkıntılı dönemde takımı yukarı çektiler, onlarla beraber oynadılar. Ben, bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum. Morutan, çok şık bir gol attı.

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