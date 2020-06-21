Fatih Terim isyan etti: Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor!

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Galatasaray, 90+15. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. 3-3'lük beraberliğin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. 6 saniye kuralı hakkında konuşan Terim, VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sitem etti, "Bu saniye kuralı en son ne zaman kime uygulandı bilmiyorum. Top kalecimizin elinde, Kenan ona gidip tedirgin ediyor, sonra kalecimiz cezalandırılıyor. Bu arada Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor." diye konuştu.

'Futbolun bir dengesi vardır!'

Futbolun dengesiyle oynandığı zaman ipin ucunun kaçtığını belirten Terim, "Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içinde oynadığınız zaman ipin ucunu kaçırırsınız. İki haftadır öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki ben virüsü bedenlerde değil zihinlerde ve niyetlerde bulan bir buluş bekliyorum." dedi ve ekledi:

'Dünyada artık çalınmayan şey'

"Öyle yerlere gidiyoruz ki camianın deklarasyon yayınlayıp kınama yapmasının çok ötesine geçilmesi gerekiyor. En fazla bağıran haklı duruma geçiyor, biz seslenmediğimiz zaman bu. Oğuz Sarvan'la Ünsal Çimen bunları mı anlattılar? Dünyada artık çalınmayan şey."

'Sadece kınama yayınlamayla olmuyor'

"Bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle oynamanın kimseye yararı olmaz. Galatasaray kaybeder, kaybederken tebrik eder, kazanır, bunlar önemli değil. Şampiyonluklar, başarılar, gelir-gider ama bunları nasıl düzelteceğiz? Sadece kınama yayınlamayla olmuyor demek ki."

'Bize iki haftadır gereğini yaptılar'

"Ben hiçbir maçta ne cezalım ne sakatım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki sıkıntılarımızın kimlerden olduğu çok açık. Bize iki haftadır gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astırılan o gururlu, şerefli insanlar bugün VAR'da. İçeri gittim diyorlar, ne yapayım? Durum ceza mı yiyeyim? Başkalarının yaptığını ben yapsam 100 maç ceza yapardım. Ben kenarda olsam kalecinin son penaltıda direğin kenarında durmasını isterdim."