Fatih Terim isyan etti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra hakem Turgut Doman’a isyan etti. Deneyimli teknik adam maç sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmanın kısa olduğunu belirtip, “Hakem iyi maç yönetti. Benim sinirlendiğim tek bir şey var. Kardeşim, 10 tane oyuncu değişti. Herkes yatıyor, vakit geçiriyor. 5 dakika mı? Ali Sami Yen’de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu? 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Biz oynamak istiyoruz! Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Sarı kart, o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var. Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler” dedi.

‘Golü atman gerekiyor’

Kayserispor’u tebrik eden ve rakibin tek şutunun gol olduğunu belirten Terim, “25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor. Feghouli’ye başka görev yükledik. Derinde oyun kurucu gibi oynattım. Diagne’nin arkasını çok oyuncu ile kapattık. Kalemizden oyuna başlayarak karşı kaleye kadar getirip üstüne de pozisyona girdik. Bu getirişleri de üst üste boşuna gelmiş olmadan, ne çalıştıysak hepsini uygulayıp birçok pozisyona girdik. İlk yarı belki bazı takımların bir yarı sezonda girdiği pozisyonları bir devrede girdik. Bunların 6-7’si yüzde 95 pozisyon. İstatistikler puan getirmiyor ama istatistiklerin ortalamaya dönme gibi de bir huyu vardır. Biz bu oynadığımız güzel futbolun üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Böyle oynarsak her maçın favorisi biz oluruz” diye konuştu.

‘Federasyon karar vermeliydi’

Deneyimli teknik adam sezonun ikinci yarısında erteleme yerine hükmen mağlubiyet düşüncesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Sezon sonu Avrupa Şampiyonası olması, lokal federasyonların belirli bir sürede bitirmesi demektir. 42 haftamız var. Bu hastalığın nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Futbol federasyonun daha evvel sezon başında alması gereken bir karar vardı. ’Ben bu ligi devam ettirmem, bu sıralamayı kabul ederim, beyaz lig’ gibi ne karar alacaksa sezon başında açıklaması gerekirdi. Yarın bir şey olabilir mi olabilir. Eğer oynanmasında ısrarcı ise 30 sayısını 35, 40’a getirmemiz gerekiyor. 17-18-19 yaş grubundan bizlerle antrenman tutup onlarla beraber sahaya çıkmak gerekir. Yayıncı kuruluşun bu kadar kulüpler için önemli olduğu noktada o maçlar cazip olur mu?”