Fatih Terim: İstikrar olsun diye kadroyu değiştirmedim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, istikrar oluşturmak adına kadroyu değiştirmediğini ancak maçın ilerleyen dakikalarında Assunçao'yu da görmek istediğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray , Süper Lig 'de Alanyaspor 'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in sözleri:
Güzel bir galibiyet aldık. Hakkımız olan hem oyunla hem skorla. Mutlu olduk açıkçası. Taraftarımızı da mutlu ettiğimiz görülüyor. Bu performansımızı artırarak devam etmeliyiz. Süper Lig'de de 3 puanla devam ederiz umarım.
İstikrar adına iyi oynadıkları için devam etmesi için bir göreyim dedim. 3 günde bir oynamaya alışmalıyız. Oyun bize ne gösterirse ona göre değişiklik yapacağız. Bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum açıkçası...