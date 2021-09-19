Fatih Terim: İstikrar olsun diye kadroyu değiştirmedim

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray , Süper Lig 'de Alanyaspor 'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

Güzel bir galibiyet aldık. Hakkımız olan hem oyunla hem skorla. Mutlu olduk açıkçası. Taraftarımızı da mutlu ettiğimiz görülüyor. Bu performansımızı artırarak devam etmeliyiz. Süper Lig'de de 3 puanla devam ederiz umarım.

İstikrar adına iyi oynadıkları için devam etmesi için bir göreyim dedim. 3 günde bir oynamaya alışmalıyız. Oyun bize ne gösterirse ona göre değişiklik yapacağız. Bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum açıkçası...