Kadrosuna dış transferde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü dahil eden Galatasaray iç transferde ise Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dış transferde harekete geçen Galatasaray'da bu hafta içerisinde sıcak saatler yaşanacak. Sarı Kırmızılı ekipte yeni yönetimin hedefi Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz. Galatasaray, Terim'in transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz için hafta içerisinde girişim yapacak.

Trabzonspor 'un da resmi teklif yaptığı ve ardından bekleme kararı aldığı Barış Alper için Ankara temsilcisi 3 milyon Euro + satıştan %25 pay istiyor. Başkent ekibi takas teklifine de sıcak bakıyor. Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi.

Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da iki kez forma giydi. (Ajansspor)





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