Fatih Terim: İnşallah kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Real Madrid deplasmanı öncesi iddialı... Tecrübeli çalıştırıcı, İspanya yolculuğu öncesi havalimanında ayak üstü verdiği röportajda, “Hocam bir şeyler söyler misiniz?” sorusuna, “Selam söylüyorum” cevabını verirken, muhabirin birkaç cümle daha rica etmesi üzerine, “İnşallah kazanacağız” ifadesini kullandı. İstanbul’da tek golle kaybedilen Real Madrid maçının ardından daha karamsar ifadeler kullanan Terim’in bu kez iddialı bir görüntü ortaya koyması, Galatasaray taraftarını bir nebze de olsa heyecanlandırmaya yetti.

Son konuşma Bernabeu’da

Terim, takımıyla son taktik konuşmasını ise bugün maçın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı’nda yaptı. Öğrencilerinden tarih yazmalarını isteyen Fatih hoca, İspanya’dan Türkiye’ye en azından 1 puanla dönerek Türk takımlarının Real Madrid deplasmanındaki mâkus talihini değiştirmek istiyor. Daha önce hiçbir Türk takımı, Bernabeu Stadı’ndan puan çıkarmayı başaramadı.