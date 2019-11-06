Fatih Terim: İnşallah kazanacağız

Aslan’ın hocası Terim, Madrid deplasmanı öncesi mesajı gönderdi. Havalimanında konuşan tecrübeli teknik adam, bugünkü dev mücadeleye yönelik olarak, “İnşallah kazanacağız” diyerek iddiasını ortaya koydu.

06 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
- A +
Fatih Terim: İnşallah kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Real Madrid deplasmanı öncesi iddialı... Tecrübeli çalıştırıcı, İspanya yolculuğu öncesi havalimanında ayak üstü verdiği röportajda, “Hocam bir şeyler söyler misiniz?” sorusuna, “Selam söylüyorum” cevabını verirken, muhabirin birkaç cümle daha rica etmesi üzerine, “İnşallah kazanacağız” ifadesini kullandı. İstanbul’da tek golle kaybedilen Real Madrid maçının ardından daha karamsar ifadeler kullanan Terim’in bu kez iddialı bir görüntü ortaya koyması, Galatasaray taraftarını bir nebze de olsa heyecanlandırmaya yetti.

Son konuşma Bernabeu’da

Terim, takımıyla son taktik konuşmasını ise bugün maçın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı’nda yaptı. Öğrencilerinden tarih yazmalarını isteyen Fatih hoca, İspanya’dan Türkiye’ye en azından 1 puanla dönerek Türk takımlarının Real Madrid deplasmanındaki mâkus talihini değiştirmek istiyor. Daha önce hiçbir Türk takımı, Bernabeu Stadı’ndan puan çıkarmayı başaramadı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...