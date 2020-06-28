Fatih Terim, ilk 11’de 3 değişikliğe gitti

Süper Lig’in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir’e konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11’i ile başladı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11’de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Terim, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho ve sakatlanan Radamel Falcao’nun yerine, cezasını dolduran Donk’un yanı sıra Linnes ile Ömer Bayram’ı görevlendirdi.