Fatih Terim ile Steven Gerrard arasında gerilim! Tansiyon yükseldi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Galatasaray, İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Mücadelenin 86. dakikasında yaşanan bir olay ise geceye damga vurdu. Yaşanan bir pozisyonun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4. hakeme itiraz edince araya Rangers'ın hocası Steven Gerrard girdi.

Terim'e doğru yönelen İngiliz teknik adam, 'çok konuşuyorsun' şeklinde bir hareket yapınca sinirler gerildi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürerken, ikilinin maç sonu sarılıp barışması gözlerden kaçmadı.