Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir arada!

Galatasaray 'da 2013 yılında yarım dönem birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılan Fatih Terim, Bodrum'daki evinde eski öğrencisini ağırladı.

Bu anları kişisel sosyal medya hesabından da paylaşan tecrübeli hoca gönderisine duygu ve anlam yüklü bir not da düştü.

İşte Terim'in, Drogba hakkındaki sözleri:

"Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."