Fatih Terim iddialı konuştu: ''Filmin devamını göstermiş olduk!''

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında PSG’ye kendi sahasında tek golle mağlup olurken, ortaya konan mücadele, gelecek için camianın ümitlerini tazeledi. Dev maç öncesi, “Galatasaray taraftarının karamsarlığa kapılmasına asla izin vermem” diyen Terim, PSG yenilgisi sonrasında da, “Filmin bundan sonraki bölümünde neler olabileceğini gösterdik. Mahcup olmadığımız için sevinçliyiz. ’Galatasaraylılar’ın gurur duyacağı bir takım istiyorum’ demiştim. Herhalde yavaş yavaş olacak” ifadelerini kullandı. Artık Real Madrid maçının öneminin arttığına vurgu yapan Terim, grupta her an her şeyin olabileceğini, kesinlikle pes etmeyeceklerini dile getirdi.

Ligde cezası bitti

Fatih hoca, puan açısından geride kalsalar da Süper Lig yarışında da iddialı. 4 maçtan 3’e düşürülen cezası biten Terim, Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini alacak. Ayrıca yaz döneminde birlikte çalışamayan futbolcuların uyum ve performans seviyesinin her geçen hafta yükseleceğini düşünen tecrübeli teknik adam, bu hafta itibarıyla takımın çıkışa geçmesine kesin gözüyle bakıyor.

Oyun sistemi değişecek

PSG karşısında uyguladığı 3’lü savunma düzeninden memnun kalan Terim, rakibe göre sistem değiştirmeye hazırlanıyor. Rakamlara ve dizilişlere önem vermediğini kaydeden tecrübeli hoca, mümkün olduğunca çift forvetli bir oyun kurgusu planlayarak, Falcao’yu rahatlatmaya çalışacak.