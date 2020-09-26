Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split galibiyeti sonrasında oyuncularını tek tek kutladı. Dünkü idman öncesi öğrencileriyle bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa kupalarında yola devam etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Elbette kazanmak önemli, zaten tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ama beni daha çok, ortaya koyduğunuz mücadele, disiplin, en önemlisi de vazgeçmeme hissi memnun ediyor. Hepinizden faydalanmaya, hepinizi işin içine katmaya çalışıyorum. Zevk almanızı, sizinle beraber de zevk almak istiyorum. Dolayısıyla bazı arkadaşlar dinleniyor, bazıları daha çok mesai yapıyor. Ancak asıl önemli olan kimin oynadığı değil, nasıl oynadığımız. Dolayısıyla daha iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

'Yılların bir önemi yok'

Konuşmasının bir bölümünde yarınki Fenerbahçe derbisinden de bahseden Fatih hoca, "Artık şampiyonluk yollarında o rakipmiş, bu rakipmiş fark etmiyor. 3 puanı olan her maçı kazanmamız lazım. Hele ki seyircisiz de olsa evimizde oynuyorsak, mutlaka kazanmalıyız. Önümüzde bir derbi var, elbette kolay olmayacak, bundan önceki hiçbir maçın kolay olmadığı gibi. Ama dersimize iyi çalışırsak, doğru oynarsak, inanır ve çok istersek, neden olmasın... Kadıköy'de kazandık, ki yılların sayıların benim için önemi yok, burada da yine kazanırız. Yeter ki buna konsantre olalım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe analizi bugün yapılacak

Galatasaray'da teknik heyet, Fenerbahçe'yi tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Bugün de futbolcularla beraber analiz yapılacak ve rakibin eksi ile artı yönleri tek tek takıma aktarılacak. Maç taktiği de bu bilgiler ışığında belirlenecek.

Metin Karabaş