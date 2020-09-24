UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bazı oyuncularını görmesi gerektiği için risk aldığını belirten Terim, ''Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Her oyuncum hazır olursa bu 50-60 maçı daha rahat götüreceğiz. Biraz riskliydi ama hayat risk... Bazı oyuncuları görmem lazımdı.'' dedi ve ekledi:

'Tabii Türkiye'de 5 değişikliğe alıştık...'

''Yükü eşit dağıtabilirsek ve kaybetmezsek bu beni çok sevindirir. Tabii Türkiye'de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa'da 3 olunca korkutuyor insanı. Bazı oyuncuları kazanmak için sahada bırakmayı düşündüm, doğru oldu.''

'Rotasyonlara devam edeceğiz'

''İlk yarıda hiç vermedik ama ikinci yarıda birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Bu rotasyonlara devam edeceğiz. Her oyuncunun hazır olması için bu çok önemli.''

'Herkese izin var ona yok'

''Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın bunu. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, daha da iyi olacağına inanıyorum. Oynadıkça güveni artacak, her geçen gün öğrenecek.''

'Marcao'nun talibi çok'

''Marcao'nun talibi çok ancak her zaman anlaşma olmuyor. Gidişler gelişler çok doğal. Şimdi Abdurrahim Bey ile de konuştuk, listemizde bazı isimler var. Marcao gibi gelişecek isimler.''