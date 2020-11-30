Fatih Terim: Her şeyi kusursuz yaptık

Fatih Terim, 4-0'lık Rize galibiyeti sonrasında soyunma odasında öğrencilerini tebrik etti. Hem oynanan oyundan hem de alınan skordan çok memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "İki haftadır oyunumuzu üst seviyeye taşıdık. Rakiplerimize şans tanımadan, hücum futbolumuzla göze hoş gelir bir oyun oynadık. Kayseri maçında da benzer bir sonuç alabilirdik ama şanssızdık. Rize karşısında ise her şeyi kusursuz yaptık" diye konuştu.

'Sezon sonundaki hedef için...'

Galatasaray'a yakışır bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Terim, "Skorlar bazen yanıltıcı olabilir ancak oyun bizi yanıltmaz. Sezon sonundaki hedef için bu futbolumuzu devam ettirmeliyiz. Herkesi tebrik ederim. Artık önümüzde Hatay karşılaşması var. O maça odaklanalım" dedi.

Metin Karabaş