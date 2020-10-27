Fatih Terim: Her şey yolunda!

Yaz transfer döneminin ardından Galatasaray'da ikinci kez birlik beraberlik mesajları verildi. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında tırmanan gerilimin ardından, Cengiz'in hocanın görevine son vereceğiyle ilgili söylentiler tavan yapmıştı. Taraftarlar bu gelişmeye büyük tepki göstererek sosyal medyada yönetime karşı kampanyalar başlattı. Dün de Cengiz ve kurmaylarıyla Fatih Terim kulüp binasında bir araya geldi. Saatler süren görüşmenin ardından gözler tecrübeli hocanın üstündeydi. Terim, Twitter hesabından "Her şey yolunda" diye yazarak, mesajını verdi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da hocanın bu mesajını paylaşarak bir açıklama yaptı.

Kulüpten resmi açıklama

Sarı-Kırmızılı yönetici, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik - beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi. Ardından kulübün resmi internet sitesinden, "Kenetlenin başka Galatasaray yok" başlıklı bir mesaj yayınlandı ve şöyle denildi: "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz."

Başkan Cengiz iptal etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son gelişmelerle ilgili olarak bugün GSTV'de açıklamalar yapacaktı. Dün gerçekleşen yönetim kurulu ile teknik ekip arasındaki toplantının ardından, Cengiz'in bu konuşmayı iptal ettiği bildirildi.

Mini yorum

Nereye kadar?

Galatasaray’da sular bir türlü durulmuyor. Transfer sezonunun hemen ertesi günü yönetim ve Fatih Terim arasında yapılan toplantıdan ‘birlik’ mesajı çıkmasına rağmen bu durum uzun sürmedi. Başkan Mustafa Cengiz’in önce Belhanda ve Feghouli’yi hedef alması, ardından da takımın geneli ile ilgili yaptığı yorumların medyaya yansıması Florya ve yönetim arasındaki bağları neredeyse kopma noktasına getirdi. Fatih Terim’in, Erzurum maçı sonrası yaptığı açıklamalar ise durumun geldiği noktayı açıkça ortaya koydu. Dünkü toplantı sonrası yine birlik beraberlik mesajları verildi. Bugün de Başkan Mustafa Cengiz'in açıklama yapması bekleniyor. Asıl soru şu: Birlik kararı bu sefer ne kadar sürecek? Bunun cevabını vermek zor.

Metin Karabaş