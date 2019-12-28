Fatih Terim: Her kupayı aldık gurur duyuyorum

Galatasaray’da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve eşleri, Çırağan Sarayı’ndaki yeni yıl kahvaltısında bir araya geldi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim, yardımcı hocalar Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala, Fadıl Koşutan, oyuncular ve eşlerinin katıldığı buluşmada söz alan Terim, şu konuşmayı yaptı:

‘Tüm eşlere teşekkürler’

“Hepiniz hoş geldiniz. İkinci Başkanımız Abdurrahim Bey’e hem bu yemek hem de bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşine de hoş geldin diyoruz. Biz hayatlarımızı 90 dakikayla ifade ediyoruz. 90 dakika bitiyor, kazansak da kaybetsek de evimize geliyoruz. Kazanmışsak neşeyle, 3 puanla beraber oluyoruz; 1 puan almışsak idare ediyoruz. Mağlup olmuşsak üzülüp tamamen ailemize sığınıyoruz. 2019 yılında her halimize katlandığınız için başta kendi eşim olarak üzere tüm eşlere teşekkür ediyorum...”

Falcao ve eşiyle, Terim yakından ilgilendi.

‘Hiçbir zaman pes etmedik’

“2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bütün oyuncularıma ve ailelerine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip güçlendik. Onun için buradaki tüm oyuncularıma ve Florya’dan yolu geçen, başarılarımızda en ufak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Oyuncular ve eşleri, keyifli dakikalar yaşadı.

‘2020’de de başarı gelecek’

“2020 yılına girerken hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2019’u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020’de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Yeni yılınız ailenizle beraber daha hayırlı, daha uğurlu, daha güzel, daha mutlu geçsin. Ama en önemlisi, Allah hepimize sağlık versin. Yeni yılınız kutlu olsun.”

Takım ve hocalar, kahvaltıya tam kadro katıldı.

‘Liderlik yemeği de yapacağız, inanın’

Teknik heyet ve oyuncuların yeni yılını kutlayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise şunları söyledi: “Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noeller diliyorum, hepinize ‘I love you’ diyorum. Hocamızın isteğiyle böyle bir sabah brunch’ı yaptık. 2020’de inşallah hep beraber liderlik yemeği de, eğlencesi de yapacağız, inanın. Geçmişteki arkadaşlarımız bilir, biz hocamızla beraber olduğumuz müddetçe bizim başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz, zaten kaliteniz ortada. Başkanımız Mustafa Cengiz’in de size selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum.”