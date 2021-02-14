Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol günlük güneşlik bir oyun değil ama kar ve fırtına oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir top ve oyun var. Siz kontrol edemiyorsunuz.

Bütün çalıştıklarınız bir yana kalıyor. Zaman zaman benim 'helal olsun' dediğim bir futbol vardı ilk yarıda. Sanki normal bir zemin varmış gibi oynadılar. Baya da gol pozisyonuna girdik. Ama 2. golü atamadığınız zaman risk oluşuyor. Çamur ve zeminle uğraştığınız zaman dönen toplar, seken toplar, şutlar dengeyi bozuyor. Futbol anlayışı değişiyor. Hiç alakası yokken de bu durumdan dolayı bir gol yedi. Onyekuru'nun çabukluğu da penaltı kazandı bize ama bizim hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı kutluyorum.

Biz sadece saha içi değil, dışarıdan da zorluklarla ve olmayan işlerle geliyoruz. Güzel bir 3 puan oldu.



