Fatih Terim: Halil Dervişoğlu transferinde geç kalmayalım

Galatasaray 'ın ikinci defa kiraladığı Halil Dervişoğlu, performansıyla kısa sürede hocası Fatih Terim'i bir kez daha etkilemeyi başardı. Terim, 21 yaşındaki Milli forvetin bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor. Mustafa Cengiz yönetiminin bu konuda geç kaldığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Burak Elmas'a, "Elimizi çabuk tutalım" mesajını gönderdi. Fatih hoca, Halil'in bonservisinin en geç devre arasında alınmasını ve böylece oyuncunun kafasındaki geleceğe dair tüm soru işaretlerinin giderilmesini istiyor.

Satın alma opsiyonu yok

Sarı-Kırmızılılar, Halil'in bonservisinde öncelik hakkına sahip ama satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kolları sıvayan yönetim, önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü Brentford ile pazarlık masasına oturarak işi bitirmeye çalışacak.

Metin Karabaş