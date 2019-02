Fatih Terim: Hakemler de insandır, hata yapabilirler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbul’da Trabzonspor ile karşılaştı. Bu maça kadar Süper Lig’de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 44 puanlı lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında 2. sırada bulunuyordu. Kendi taraftarı önünde oldukça tempolu bir oyun oynayan özellikle ilk yarıda Trabzonspor kalesini uzaktan şutlarla ablukaya alan Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Sarı Kırmızılı ekip puanını 39'a çıkardı. Başakşehir'in de Erzurumspor ile sahasında berabere kalması sonucu puan kaybedince Galatasaray zirve yarışındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Sezonun en istekli maçını oynadık. Maçın kalitesi de çok yüksekti. İlk 20-30 dakika çok yüksek tempoyla oynadık. Maçın genelinde direk oynayan, direk pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama oyuncular oynadığı oyundan zevk aldı."

"Daha çok maç var, üç puanlar çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 13 hafta çok büyük zaman. Burada bizi ilgilendiren sadece kendimiz, bizim kazanmamız ve puan kaybetmememiz. Siz kazanınca bir önemi var, kaybedince yok."

"Başlarken de üç kulvarda başladık, şimdi de üç kulvarda devam ediyoruz. Benfica maçı bundan daha zor geçecek, inşallah geçmez. Sonra üç gün sonra Kasımpaşa"

"Baktığımızda biz büyük travmalardan geliyoruz. Onun için her maç bizim için çok önem taşıyor. UEFA daha da önem taşıyor. Ligin ayrı bir önemi var, Türkiye Kupası da aynı şekilde önemli başka bir kupa. Umuyorum sakatlık olmaz, umuyorum az ceza yeriz."

"Diagne oynarsa, penaltıları o atar. O varsa sahada, penaltıları ona attırırız. Oyun planımız içerisinde Ndiaye ve Belhanda'nın Diagne'ye yaklaşması vardı. Bunu da bugün çok büyük oranda uyguladılar. İkisinin de gol pozisyonları var. Ürettiler, hazırladılar, kaçırdılar. Belhanda golünü de attı. Bundan sonra ikisini de bu rolde göreceğiz herhalde."

"Galatasaray'ın hiçbir zaman kupadan, şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Burası Galatasaray. Her zaman, bütün mevcut hedeflere kazanmak için çıkar. Dün 14 maç vardı, yine iddiamız vardı. Bugün yine iddiamız var. "

"Hakemler de insandır, hata yapabilirler. Öyle bakmak lazım olaya. Ayrıca ben kendi takımımla ilgiliyim. Bugün oynadığımız futbolun, girdiğimiz pozisyonların hakkını vermek lazım. Yoksa haksızlık olur bize. İlk yarı 14 şut attık, 7'si isabetli. Dolayısıyla oyuncularım hem 3 puanı istediler, hem de aldılar. Bunun için takımımı tebrik ediyorum. "

"Trabzonspor her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Kolay bir maç değildi. Evimizde oynadığımız Lokomotiv maçından sonra camiadan ve taraftardan ricada bulunmuştum. Ocak ve temmuz aylarında değişiklikler olacak, zaman verin demiştim. İlk adımı attık. Sahadaki performanslarını görünce içime sinecek oyuncular aramıza katıldı."

"Maicon bir teşekkürü hak ediyor. Yaptığı hem insan olarak, hem de insani olarak alkışı hak ediyor. Oyna dedik oynadı, oynama dedik, oynamadı. Tam bir profesyoneldi. Maicon'a kulübüm adına, oyuncularım adına teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular hep olsun."

"Marcao ile Luyindama'yı uzun zamandır izlettiriyoruz ve ikisi de biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı, ikisinin de topu oyuna sokma yeteneği yüksek, bu benim için önemli. Hem teknikleri, hem atletik yapıları, hem de gençlikleri bizim için seçim kriteri olmuştur."

"Bir takım düşünün ki, her an, her saniye hücum için çaba sarf ediyor. Bu kadar çok adamlar hücum edince bazı pozisyonları da vereceksiniz. İnşallah orta sahamızın düelloları daha çok kazandığı maçları da göreceğiz ve temaslı oyunu artırabilirsek, daha iyi olacak."

"11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir. Ondan da bahsediyorsa, takdir etmek lazım. Bir taraftan az bahsediyorsa samimi değildir."