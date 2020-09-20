Fatih Terim: Gurur duyulacak takım geliyor

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Hakem Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan maçı mükemmel yönetti. Buradan 2-0'lık galibiyetle ayrılmak çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaraylıların takımlarını özlediklerini biliyorum. Keyif veren, zevk veren bu oyunu özlediklerini biliyorum. Buradan gurur duyacakları bir takım meydana geldiğini söylemek istiyorum. Onlara özlemimizi ve sevgimizi gönderiyorum. Daha farklı da kazanabilirdik. Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptılar. Neredeyse 48 saat ya da biraz daha fazlası bir süreden sonra geldiler burada maç oynadılar.

Doğru bilgiler vermek hepimizin görevi... Galatasaray'ın ekonomisine yararı olacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim gitmem de fayda sağlayacaksa ben de giderim. Kulübün ihtiyacı varsa, başkan var, yönetim var. İsterlerse satarlar, ya da satmazlar. Bunu kulübün kendi insiyatıfine bırakmak lazım. Marcao, Taylan'la beraber sahanın en iyisiydi. Herkes iyiydi ama ikisini ayırmak lazım. Marcao çok önemli bir oyuncu. Efendi bir oyuncu. Hiçbir zaman sebeplerin altına sığınmaz ve takım oyuncusudur.

Biz alıştık. Geldiğimizden beri cezalıyız zaten. Daha çok oyuncularımız istensin... Bugün hem Koray hem Mert Verona'da oynuyor. Gurur verici bir durum. Galatasaray böyle şeylere alışıktır.







