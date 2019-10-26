Real Madrid yenilgisini unutan Galatasaray, Beşiktaş'a konsantre oldu. Derbide galibiyetten başka sonuç düşünmeyen sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim ilk 11'de tek değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fatih Terim, sakatlığını atlatan ve bir haftadır antrenmanlara çıkan Mario Lemina'yı oynatma kararı aldı. Lemina, dünkü taktik çalışmada as takımda görev yaptı. 0-0 biten Club Brugge deplasmanında Nzonzi, Seri ve Lemina'yı birlikte oynatan Fatih Terim, derbide de orta sahayı bu üç futbolcudan kuracak. Dörtlü savunmanın önünde Nzonzi olacak. Fransız ön liberonun sağında Seri, solunda Lemina görev yapacak. Beşiktaş'a karşı önceliği orta sahada üstünlük olarak gören Terim, 10 numarası Belhanda'yı ise Mariano'nun önünde sağ açık gibi kullanacak.

İŞTE GALATASARAY'IN DERBİ 11'İ

Muslera Mariano Luyindama Marcao Nagatomo Nzonzi Belhanda Seri Lemina Babel Andone

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