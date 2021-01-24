Süper Lig'in 21. haftasında, ilk yarının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta kupa maçında Yeni Malatyaspor'u penaltı atışlarında eleyerek çeyrek finale yükselen sarı kırmızılı takımda teknik patron Fatih Terim, bu maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

İŞTE FATİH TERİM'İN YENİ MALATYASPOR MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALARI:

Aynı kadro ile çıkıyoruz. İyi oynadılar, iyi skor da kazandılar. Arada dinlenme zamanları vardı.

Malatyaspor iyi bir takım, ciddi bir rakip, önemli bir engel. Geçen hafta Hatay galibiyetiyle döndüler. Kupa maçında bizi zorladılar. Sadece buranın zemininde değil, birçok sahada sıkıntı var. Bizim gibi pas oyunu oynayan takımlar için bu büyük bir engel.; ama Galatasaray amacı, isteği bunlar olmasına rağmen 3 puan olacaktır.