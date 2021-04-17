Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuların merak edildiğini belirten Fatih Terim, oyuncularından reaksiyon beklediğini açıklarken Galatasaray'a kimsenin kendi adına, kendi isteği doğrultusunda dokunamayacağını ifade etti.

İşte maç öncesi Fatih Terim'in açıklamaları:

﻿﻿"Bir defa bu güzel stadı, kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Burada toprak sahada ben Göztepe ile antrenman yapmıştım. Şimdi harika bir stat olmuş. Gürsel Abi'nin adını taşıyan bu stadyum, hayırlı olsun. Göztepe'nin seyircisiyle burada harika bir atmosfer olacaktır.

Göztepe, son haftaların formda ekibi. Milli takımlarda beraber çalıştığım, çok da sevdiğim, değerli de bir hocaları var. Ünal kardeşim, Göztepe ile gayet iyi uyum içerisinde devam ediyor.

Biz, son maçları pek iyi geçmiyoruz. Ama tabi Galatasaray, bazı şampiyonluklarına ve birçok başarılarına baktığınızda sahaya karakterini koyan ve de vazgeçmeyen bir takım. Öyle olmasını ümit ediyorum. Biz böyle yaparak birçok başarıları elde ettik. Bugün de öyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan.

Hepimiz için kötü bir hafta geçti. Puan kayıplarından hepimizin büyük üzüntüsü var. Ancak demin de söyledim Galatasaray, böyle durumlarda bir reaksiyon gösterir. Sahaya karakterini koyar. Dolayısıyla eğer matematiksel şansımız devam ediyorsa ümit var demektir. Galatasaray da yıllarca bu ümitleri kullanmıştır. Böyle bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık zaten.

Bazı konuları herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kazanabilir, kaybedebilir. Bunlar hep olmuştur ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray, kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına izin vermez, o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim o ki Galatasaray'a kimse kendi adına, kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir.

Şöyle bakıyorum ismim nereye yazıldıysa yanına ilk olarak Galatasaray yazılmış. Galatasaray kapısından girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak için büyük çaba harcamışım. Onun için de kendimi herhangi bir sıradan antrenör olarak görmüyorum.

7446 benim sicil numaram. Yani Galatasaray Divan Üyesiyim. Aşağı yukarı 50 seneye varan da Galatasaraylıyım. Yani ben hareket halindeki trene yoldan atlamadım, yoldan binmedim. Artı ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Ben futbolla ilgili yorumlar yapıyorum. Şu çok önemli: Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de sahada emeğini veren, formasını ıslatan herkese de kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz ve de inanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşuruz"