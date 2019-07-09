Fatih Terim: Forma için savaş çıkmalı!

İki sene üst üste şampiyon olan Galatasaray’da kadroyu güçlendirme ve derinleştirme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar kadroya Babel, Adem, Şener, Ozornwafor, Jimmy Durmaz katıldı. Daha takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in ana hedefi as kadro ayarında iki takım oluşturmak. Tecrübeli teknik adam yaz döneminde büyük ölçüde bu devrimi tamamlamak istiyor. Fakat önce sarı-kırmızılıların satış da yapması gerekiyor. Bilindiği üzere bonservisiyle oyuncu almadan önce kadro içinden satış yapması gereken Galatasaray’da herkesin gözü Diagne’nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasında. Sonrasında büyük harekât başlayacak.

DENGE BOZULMAYACAK

Teknik direktör Fatih Terim yöneticilerle yaptığı görüşmelerde ana hedefini anlatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı “Her bölgenin bir numarasıyla iki numarası aynı kalitede olmalı, kimse yerini garanti görmemeli. Oyuncular formayı kapmak için kıyasıya savaşmalı. Zirveye oynayacak iki on biri olan bir kadro istiyorum. Biri olmadığında öbürü onu aratmamalı” dedi. Şampiyonlar Ligi’ni ana başarı hedefi olarak gören teknik direktör Fatih Terim, bu sezon, geçen yıl kadro derinliğinde yaşanan sıkıntılarla boğuşmak istemiyor. Yıldız orta saha oyuncusu Ever Banega ile el sıkışan, santrforda da Okaka ile anlaşan Cimbom, öncelikle bu transferleri bitirecek.

TERİM'İN GURURU

Galatasaray’a ilk imzasını tam 45 yıl önce atan Fatih Terim, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe gelişini ve ardından geçen süreci anlatan Terim “Metin (Oktay) Abi Adana’ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray’ı anlatmış. Babam çıkarken ‘Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun’ demiş sadece. O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti.İyi ki Galatasaraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan MetinAbi’ye minnet ve şükranla” ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüpteki 45'inci yılı, antrenman sonrasında kesilen pasta ile kutlandı. Terim, bir yıllık sözleşme imzalayan Selçuk İnan'la mumları üfledi.

Kaynak: Türkiye