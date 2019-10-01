Galatasaray’da Fatih Terim﻿﻿’in PSG karşısında en yüksek performans beklediği isimlerin başında Fernando Muslera geliyor.

Savunma hattının sezon başından bu yana yaşadığı problemler nedeniyle Uruguaylı eldivenin birçok maçta devleşmesi, tecrübeli oyuncuyu yine Galatasaray’ın en kritik ismi haline getirdi.

İlk haftada Club Brugge deplasmanında iki kritik kurtarışa imza atan Muslera, bugün de Terim’in kozu olacak.

Fatih hoca, takımıyla yaptığı son toplantıda ise dengeli bir oyun beklediğini belirterek, bu tip maçlarda beraberliğin bile ne kadar önemli bir sonuç olabileceğini vurguladı.



