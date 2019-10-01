Fatih Terim, Fernando Muslera'ya güveniyor

PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi Galatasaray’da Fatih Terim’in en güvendiği isimlerin başında Fernando Muslera geliyor.

01 Ekim 2019, Salı 06:01
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Fatih Terim, Fernando Muslera'ya güveniyor

Galatasaray’da Fatih Terim﻿﻿’in PSG karşısında en yüksek performans beklediği isimlerin başında Fernando Muslera geliyor.

Savunma hattının sezon başından bu yana yaşadığı problemler nedeniyle Uruguaylı eldivenin birçok maçta devleşmesi, tecrübeli oyuncuyu yine Galatasaray’ın en kritik ismi haline getirdi.

İlk haftada Club Brugge deplasmanında iki kritik kurtarışa imza atan Muslera, bugün de Terim’in kozu olacak.

Fatih hoca, takımıyla yaptığı son toplantıda ise dengeli bir oyun beklediğini belirterek, bu tip maçlarda beraberliğin bile ne kadar önemli bir sonuç olabileceğini vurguladı.  


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