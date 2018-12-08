Fatih Terim: En zor 90 dakika’

Cim-Bom’da bugünkü Çaykur Rizespor karşılaşması, kalan 3 haftadaki en zor 90 dakika olarak futbolcularına anlatıldı.

Bunun nedeni ise eksikler... Özelikle orta alanda Donk ve Ndiaye’ye Fernando’nun da sarı kart cezalısı olarak eklenmesi, bugün oynanacak müsabakayı daha da önemli hale getirdi. Selçuk İnan’ın bu bölgede tek kalması nedeniyle çeşitli alternatifler üzerinde duran teknik kadro, ilk etapta gençleri değerlendirdi. Ancak Celil ve Atalay’ın fiziksel olarak henüz hazır olmaması nedeniyle, Feghouli veya en kötü olasılıkla Linnes’in bu bölge için düşünülmesine yol açtı. Terim’in, kadroda eksikler yüzünden geçen hafta olduğu gibi yine üçlü savunma ile maça başlanacağı öğrenildi. Savunma kurgusu Ozan-Maicon ve Ahmet Çalık üçlüsünden oluşacak.

Diğer taraftan Eren’in derbi maçtaki kötü performansından dolayı Türk Telekom’da tepki görmesinden çekinen teknik ekibin, Muğdat’la karşılaşmaya başlayabileceği bildirildi.

Cim-Bom’da Rodrigues’in cezasının sona ermesiyle ofansif kanatlar Onyekuru ile beraber Yeşil Burun Adalı futbolcuya teslim olacak.

Başaracak mı?

Fatih Terim bugün Cim-Bom’un başında 200. galibiyeti görmek istiyor. Galatasaray, Terim yönetimindeki 307 lig maçından 199 galibiyet, 68 beraberlik, 40 mağlubiyetle almıştı. Haftalardır 200. zaferi görebilmeyi bekleyen Fatih Hoca, cezası nedeniyle bugün de tribünde. (Skorer)