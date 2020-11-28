Fatih Terim: Elit takımlar gibiydik

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Açıkçası oyun başından sonuna kadar istediğini yapan, 4 gol atıp bunun 2 misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Modern futbolun, elit takımların oynadığı oyunu bugün sahaya yansıttık. inşallah bunun üstüne koyarak gideriz. Bloklar arası top almadan hareketliliğe, 1. bilgeden 2.'ye, 3. bölgeye geçişlere kadar çok iyiydik. Geçen sene burada 2 kırık ve bir bağ sakatlığı bırakmıştık. Umarım bu zevk veren oyuna devam ederiz. Sekidika bile pozisyona girdi son anlarda. Bravo denmeyi hak ediyorlar. Çok memnunum. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Ben de kenarda zevk aldım.

"Diagne'nin görevi bu!"

Diagne zaten golcü bir oyuncu. Görevi bu zaten. Atmaması bizim için sürpriz olur. Yine ilk yarı boş kaleye kaleciye çarpan bir şut vardı! Luyindama ve Etebo'nun kafileyle gelmesi ve fedakarlık yapmaları bizim için çok önemli. Bu oyun ve performans tabii ki unutulmayacaktır. Giren-çıkanın fark etmediği bir ortam olursa bu, bizi başarıya götürür.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

FATİH TERİM'İN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

“Antrenmanların karşılığını ve yapmak istediklerimi yaptığımızdan çok memnunum. Rakip sahada dominant bir pas oyunu ve kaptırdığımız yerden kontra baskı en önemli özelliklerimizden bir tanesiydi. Birkaç genç oyuncumuzun başarılı olması bizim için çok önemliydi. Pas istasyonlarımızı çok iyi çıkardık ortaya. Topsuz koşular ve enine ve boyuna dev bir blok gibi oynamak bugün en önemli özelliğimizdi. Çok memnunum. Hiç tartışmasız net bir galibiyet oldu. Rakipte çok az sıkıntı çektiğimiz bir maç oldu. Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini sahaya koyan bir takımım vardı, bu beni çok mutlu etti. Dünyadaki elit takımların oynadığı, kazanan hücuma dayalı modeli sahaya yansıtan bir oyun vardı. Bugün 1. dakikadan 93. dakikaya kadar zevk aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan bize çok iyi geldi. Rize’de 2 kırık diz bağı bırakmıştık. Bugün Allaha şükür sağ salim 3 puanla ayrılıyoruz. Galatasaraylıların da biraz yüreğine su serptik diye düşünüyorum. Son iki maçta 48 şut attık, 23’ü isabetli. Bugün bir gol daha atsaydık bininci gol olacaktı benim dönemimde. Falcao önemli bir oyuncudur, iyileştiği zaman bize faydalı olacaktır. İyi oyunumuzu sonuca çevirmek zorundaydık. Geçen hafta bu eksikti ama futbol oyununun vazgeçilmezi oldu. Bu oyunumuzu üzerine koyarak devam ettireceğiz.”



