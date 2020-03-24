Fatih Terim, Dünya manşetlerinde!

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de corona virüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

Fatih Terim'in verdiği haber Dünya basınında şöyle yer buldu:

La Gazzetta dello Sport

Fiorentina ve Milan’ın eski hocası Fatih Terim corona virüse yakalandı.

Sky Italia

Terim’in testleri olumlu: Hastanede emin ellerdeyim.

Corriere dello Sport

Fatih Terim hastanede! Testleri pozitif çıkt. Milan ve Fiorentina’nın eski hocası corona virüse yakalandı.

Daily Mail

Galatasaray’ın 66 yaşındaki teknik patronu Fatih Terim corona virüs testi yaptırdı: Hastanede emin ellerdeyim.

Four Four Two

Galatasaray patronu Fatih Terim’de corona virüse rastlandı.

Press and Journal

66 yaşındaki Fatih Terim corona virüse yakalandığını twitterdan duyurdu. Terim, Milan ve Fiorentina’yı çalıştırmıştı.

Calciomercato

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede! Ünlü teknik adamın testleri pozitif çıktı.

Reuters

Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları da Fatih Terim’in twitter paylaşımına yer verdikleri bültenlerini abonelerine servis etti.

Falcao'nun hocası...

Kolombiya basını ‘Falcao’nun hocası koronaya yakalandı’ şeklinde lanse etti.

7sur7 (Belçika)

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı.

Sport (İspanya)

Sport haberinin içinde Galatasaray için kötü bir gün olduğunu çünkü aynı zamanda Abdurrahim Albayrak ve eşinin de corona virüse yakalandıklarını belirtti.

Eurosport İspanya

Galatasaray'ın şimdiki, Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

De Telegraaf (Hollanda)

Fatih Terim, corona virüs nedeniyle hastanede: "Emin ellerdeyim"

L'Equipe (Fransa)

Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif!

Esporte Interativo (Brezilya)

66 yaşındaki Türk Milli Takımı ile Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, corona virüse yakalandı.

DigiSport (Romanya)

66 yaşındaki Terim, Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TO VIMA (Yunanistan)

Fatih Terim hastanede!

Sport1 (Almanya)

66 yaşındaki efsane Türk teknik direktör Fatih Terim, corona virüse yakalandı.

Sportmail (Rusya)

Efsane Türk teknik direktöre corona virüs bulaştı

FOX Sports (Arjantin)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif

RTV (Sırbistan)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Record (Portekiz)

Fatih Terim, corona virüs ile enfekte

Futbol (Polonya)

66 yaşındaki Terim, hastanede iyi durumda.

Sport (Çekya)

Futbol dünyasına bir kötü haber daha...