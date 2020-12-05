Galatasaray teknik direktör Fatih Terim döneminde çıktığı maçlarda 1000 gole ulaşırken bu golü Hatayspor maçında Mbaye Diagne kaydetti

Fatih Terim’in Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775’i lig müsabakalarında geldi. Türkiye Kupası’nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşandı.

Fatih Terim, Galatasaray’daki teknik direktörü olarak resmi maçlarda 1000 gol sevinci yaşarken bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Rakip oyuncular 24 kez ağlarını sarstı ve bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.



