Fatih Terim Denizlispor karşısında fark bekliyor

Lider Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yarışına yepyeni bir soluk getiren Galatasaray, bugünkü Denizlispor maçına da özel olarak hazırlandı. Tek taktik provayla sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, çalışmanın tamamı hücum varyasyonları üzerine kuruldu. İkili averajda Beşiktaş'la şartları eşitleyen Sarı-Kırmızılılar, liderin son iki haftada yaşaması muhtemel kayıplar ve lig bitiminde puanların eşitlenmesi halinde, genel averajda öne geçmek için, bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor'un herhangi bir iddiasının kalmaması sebebiyle, teknik patron Fatih Terim, öğrencilerinden sadece galibiyeti değil, averajı toparlayacak olan farklı skoru da almalarını bekliyor.









Çözüm yolu arıyor

Ev sahibinin kapalı futbol oynayıp katı savunma yapması ihtimaline karşılık farklı çözüm yolları arayan Fatih hoca, golün erken gelmesi halinde dahi öğrencilerinden kesinlikle durmamalarını ve maç 0-0'mış gibi devam etmelerini istiyor. Terim'in işte bu sebeple hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıyı ayrı ayrı kurguladığı, sonradan yapacağı değişikliklerin de tamamen hücuma yönelik, skoru artırmaya yönelik hamleler olacağı belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın, dünkü antrenmanın son bölümünde kanat organizasyonları, merkezden hücumlar, şut ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durduğu da gelen haberler arasında.

İlk maç 6-1 bitti

Galatasaray, sezonun ilk devresinde oynanan maçta Denizlispor'u Türk Telekom Stadı'nda 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Üstelik o günkü mücadelede Terim'in elinde santrfor kalmadığı için Babel ileri uçta oynamış, goller Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammet Özkal (kk.), Belhanda ve Sekidika'dan gelmişti. Sarı-Kırmızılılar bu kez daha çeşitli bir hücum rotasyonuyla sonuca ulaşmaya çalışacak.







