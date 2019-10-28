Fatih Terim: Değişmemiz lazım

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı derbi yenilgisi sonrası Fatih Terim fazlasıyla üzgündü.

Sonuçtan çok oynanan futbolun etkisizliğinden dert yanan Terim şunları söyledi:

“Gerek bireysel gerek takım halinde her şeyin farkındayız. Gerek taktik anlayışı, gerek oyuncu tercihleri hepsinin farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız. Taktik anlayışı olarak da bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ancak maalesef bazı şeyler olmuyor.”

‘Sorumluluğu ben alırım’

“Oyuna gelince... Ben kimsede kabahat bulmak istemiyorum. Ben varsam, sorumluluğu alırım. Açıkçası Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. İlk yarı rahat oynadık. İkinci yarı hiçbir şey yokken, geriden gelip vurduruyoruz gol yiyoruz. Cevap da veremiyoruz. Galatasaray gibi oynamak için Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım. Çarşamba pazar oynadığımız için bazı şeylere engel olamıyoruz. Üzgünümüz mağlup olduğumuz için ama sonuç itibariyle lig devam ediyor. Gerek Devler Ligi’nde gerek Süper Lig’de böyle oynamaya devam etmeyeceğiz inşallah.”

‘Daha çok sıkıntı olur’

“Böyle oynarsak daha çok sıkıntılar olabilir. Eğer bir sıkıntı varsa, birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Bedel ödenecekse ben ödüyorum. Pes edecek halimiz yok. Değişmesi gereken şeyleri biz değiştireceğiz. Galatasaraylılar, bu kadar süre böyle oyuna alışık değil. Son şansları bazılarına verdik. Ocak’a kadar bizimle elbette olacaklar. Benim ısrarımın sebebi, eşiği geçiyor muyuz diye. Geçemiyoruz demek ki"