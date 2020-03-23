Fatih Terim corona virüs testinin sonucunu bekliyor

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı. Albayrak'a bir şok haber de eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu gelişmeleri Galatasaray Kulübü doğrularken, Sarı Kırmızılı ekipte kırmızı alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan tecrübeli teknik adam Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak corona virüs testi yaptırdı. Tecrübeli teknik adam ve ailesi testin sonucunu bekliyor...



