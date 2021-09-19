Fatih Terim: Çocukların içerde suratları düşmüş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım. Aynı takımı istikrar adına, maçtan önce de söyledim. Sözüm sahaya ama maalesef yorgunluklar ve devamlılık olmadı."

'Alanyaspor 2. yarı gole kadar hiç gelmedi'

"İlk yarı çok üstün değildik ama pozisyonlar da yakaladık. Özellikle son dakika Berkan atabilirdi. 2. yarı değişikliklerle oyunu elimize aldık. Ama burada topu atmak lazım içeri, atamayınca maalesef hiç de beklemediğimiz anda.. Alanyaspor 2. yarı gole kadar hiç gelmedi."

'Her maçı kazanamazsınız'

"Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Her maçı kazanamazsınız. Perşembeden buraya ikinci maçı oynuyoruz. Galatasaray seyircisi sevecen, hoş gören olması gereken bir seyirci, ki böyleydi. Ancak ne oluyor anlamıyorum

Üzgünüm çünkü özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız, bazı oyunculara bu tepkiyi gösterirse, biz bu işin üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, buna sempati duyulacak, buna yuh çekilecek. O zaman işler karışır"

'Çocukların içerde suratları düşmüş...'

"Çocukların içerde suratları düşmüş, konuşamıyorlar. Ağlayanlar var. Bu olmaz, biz bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.







