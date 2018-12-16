Fatih Terim çıldırdı

Fatih hoca, maçın kritik anlarında kaçan gol pozisyonlarına çok sinirlendi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan izleyen Terim, yerinden kalkarak tepkisini gösterdi, son düdük çalana kadar büyük heyecan yaşadı

16 Aralık 2018, Pazar 06:10
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Fatih Terim çıldırdı

Henüz ligde ilk yarı bitmeden liderin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, Başakşehir karşısında çok kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Aslan, yenilmesi halinde şampiyonluğa büyük ölçüde havlu atacaktı. Böylesine önemli bir karşılaşmada, hem de Fatih Terim Stadı’nda, teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

Mücadeleyi locadan izleyen tecrübeli hoca, deyim yerindeyse hop oturup hop kalktı. Özellikle kritik anlarda Galatasaray forvetlerinin kaçırdığı gol pozisyonları, Terim’i tam anlamıyla çıldırttı. Locadaki yerinden kalkarak tepkisini gösteren Fatih hoca, son düdüğe kadar büyük heyecan yaşadı.

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