Fatih Terim: Camiamızdan bir hareket bekliyorum

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularım çok istedi. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç oynamamıştık. Alanyaspor'u da tebrik ederim. Yolları açık olsun. İkinci yarıya çıkarken oyuncularımdan sahaya bir karakter koymalarını istemiştim. SOn zamanlardaki en güzel mücadele ve oyunlardan biriydi. Alanya takımını yenmek bir yana, 3 gol atıp, bir o kadar kaçırmak da önemli bir şey. Bu karakter koymadan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben burada hem ilk maç hem ikinci maç için camiamızdan bir hareket bekliyorum. Ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyleri. Bu mücadelenin sonucu bu olmamalıydı ama dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum.

GENEL BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMALARI:

"Biz maçımızı pazar oynadık, Alanyaspor ise cumartesi oynadı. Onlar 5-6 kişi farklı oynattılar, ben ise aynı kadroyu sahaya sürdüm. Bazen bir maç kaybedersiniz, ama çok şey kazanırsınız. Çok iyi oynadık ama sonuç alamadık"

"Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim. Onlar da benden sonra aralarında konuşmuşlar. Bu takım olmanın önemli rolüdür. Çok üzgünüm sonuç olarak ama oyun olarak mutluyum. Biz böyle oynayalım zaten karşılığını alırız"

"90 dakika olarak bakmayın, 180 dakika olarak bakın maça. Geçen maçta da Ali Şansalan'ın bir sarı kart olayı var, biliyorsunuz. Dakika 40'da olan bir faul, neyse önümüzde önemli maçlar var, konuşmak istemiyorum"

"Taraftarlarımdan rica ettim hep 90 dakikanın sonuna kadar tepki olamaması gerekiyor. Kim olursa olsun... Belhanda'nın bize çok emekleri olmuştur. Takımla ilgili her şeye hakimiz. Merak etmesinler. Oyuncuların onlara ihtiyaçları var"