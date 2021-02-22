Fatih Terim büyük sorunu çözdü: Deplasman

Galatasaray'da son yıllarda çok fazla eleştirilen konulardan biri deplasmanda yaşanan puan kayıpları idi. İç sahada oldukça başarılı sonuçlar alan ancak deplasmanda yüksek ortalamalara ulaşamayan Sarı-Kırmızlılılarda Fatih Terim bu sezon sorunu çözdü. Bir çoğu görece zor deplasman olan maçlarda galibiyetle ayrılmayı başaran Fatih Terim'in ekibi 2,08 dış saha ortalaması ile son 6 sezonun eni iyi derecesine ulaştı

Galatasaray bu sezon dış sahada 13 maça çıkarken 9 galibiyet 4 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Deplasmanda maç başına 2,08 puan ortalamasına ulaşan Galatasaray böylece son 6 sezonun en yüksek dış saha oranına ulaştı. Galatasaray geçen sezon 17 maçta 21 puan toplamış ve sadece 1,24 ortalama yakalamıştı. En son 2014-15 sezonunda Galatasaray dış sahada 2,06 ortalamaya ulaşmış ve ligi şampiyon bitirmişti





Galatasaray bu sezon deplasmanda hangi maçları kazandı?

Başakşehir - Galatasaray 0-2

BB Erzurumspor - Galatasaray 1-2

Sivasspor - Galatasaray 1-2

Ç. Rizespor - Galatasaray 0-4

Trabzonspor - Galatasaray 0-2

Yeni Malatyaspor - Galatasaray 0-1

Gaziantep FK - Galatasaray 1-2

Fenerbahçe - Galatasaray 0-1

Alanyaspor - Galatasaray 0 -1





Galatasaray geçen sezon zorlandığı ve puan kaybettiği deplasmanlardan Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivasspor, Ç. Rizespor, Başakşehir, Alanyaspor gibi maçları bu yıl kazanmayı başardı





Galatasaray'ın fikstür avantajı var mı?

Galatasaray'ın özellikle zorlandığı deplasmanlarda galibiyet almasının yanında ilk 5 sırada bulunan takımlarla dış sahada maçı olmaması kağıt üzerinde avantaj olarak gözleniyor.

Galatasaray'ın kalan deplasmanları ise şöyle

Ankaragücü - Galatasaray

Kayserispor - Galatasaray

Hatayspor - Galatasaray

Göztepe - Galatasaray

Antalyaspor - Galatasaray

Gençlerbirliği - Galatasaray

Denizlispor - Galatasaray





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr