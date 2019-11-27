Fatih Terim: Bunu hak etmedik!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, bu sonucu hak etmediklerini söyledi. Özellikle ilk yarıda ikinci golü bulacak fırsatları yakaladıklarını belirten tecrübeli hoca, “Her şeye rağmen skoru 90+2’ye taşımış bir takım vardı, ki o ana kadar merkezde özellikle iyi kapatmıştık. Ancak bir şeyler oldu, maalesef biz bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz. Son dakikalarda yeme modası. 2-0 yapamadığınız her maç tabii ki tehlikeli” dedi. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Terim, şöyle devam etti:

‘Bir başlangıç yapabilirdik’

“Mücadele açısından hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki 3 tane sonradan girenle beraber, 4 tane müthiş çabuk atak oyuncuları var rakip takımı düşünecek olursak. Bizim de kontraya çıkacak herhangi bir oyuncumuz olmadığını düşünürsek, buna rağmen çok iyi mücadele verdiğimiz kanısındayım. Bunu hak etmedik. Esasında başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik. Uzatma dakikalarında herhalde azalıyor konsantremiz. Ama yapacak bir şey yok.”

‘Hiç değiştirmeyebilirdik’

“Belki koymayacağım veya değiştireceğim oyuncular olabilirdi. Ama bunun dışında sakatlık falan bahane olamaz. Eksikler olsalardı iyi olurdu. Emeklerine de çok üzüldüm çocukların. Son maça kaldı artık. Kolay değil, 11 artı Selçuk, artı Emre 13 kişiydik. Mümkün olsa hiç değiştirmeyecektik. Stopere bir şey olsa başka bir şey yapacağız veya genç çocukları koyacağız. Hakikaten çok üzüldüm. Hak etmedik. Bu mücadeleye göre ikinci golü bulabilirdik çünkü. Daha önce yesek belki karşı reaksiyon gösterebilirdik. Ama öyle bir anda yedik ki, çıkması da çok zordu.”