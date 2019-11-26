Fatih Terim: Bunu hak etmedik!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ömer'in özellikle 'Çok yoruldum, bittim. Çıkarın beni' demesi takım içinde bazı dengeleri negatif etkiledi.

İkinci golü bulabilirdik. Özellikle ilk yarıda... 90+2'ye taşımış bir takım tutmalıydı oyunu. Bu sene son dakika yeme modası var. İyi mücadele ettiklerini söyleyebilirim oyuncularımın, burada hiç sıkıntı yok.

3 tane hatta 4 tane çok hızlı oyuncuları vardı. Bizim de kontratağa çıkacak hızlı oyuncumuz yoktu. Bunu hak etmedik. Bugün başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik. Uzatma dakikalarında konsantrasyonumuz düşmüş gibiydi.

Ömer'in özellikle 'Çok yoruldum, bittim. Çıkarın beni' demesi takım içinde bazı dengeleri negatif etkiledi. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız tüm sistem etkilenebilir. Kazanmak istedik ama olmadı. Çocukların emeklerine de çok üzüldüm.

Arkadaşlar 13 kişiyiz. Bir tane stopere bir şey olsa ne yapacağız? Genç çocuklarımızdan birini koyacağız. Öyle bir anda yedik ki bir şey yapamadık. Çıkması da çok zordu.

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TERİM'İN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

"Aldığımız her isim değerli, itirazımız yok"

Devre arasında takımda değişiklik yapabileceklerini belirten Terim, “Bizim önemli bir handikabımız var. Bu da sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz. Ama çıkmazsa birtakım değişimler yaşayacağımızı zaten söylüyorum. Ama beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi mutlu edecektir. Sezon başını beraber yaşamamış bir takım devre arasında beraber kamp geçirmesi önemli. Kimi alacağız, kimi vereceğiz önümüzdeki 1 ay bunu gösterecek. Geçen sene de Ocak ayında operasyonlar yaptık. Radikal kararlar verdik. Aldığımız her isim değerli. İtirazımız yok. Ama adaptasyonları bazen geç sürebiliyor. Zaman içinde randıman alacağız. Olamadı ona göre karar alırız” şeklinde konuştu.

“Doğru pas ve doğru koşuyu aynı anda yapamadık”

Lemina’nın performansından memnun olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Lemina her geçen gün daha iyi oynayan ve kazandığımız bir oyuncu oldu. İkinci yarı en az 3 tane önemli kontratak yakaladık. O topla gidebilsek mutlak gol pozisyonu bulabilirdik. Bu sıkıntımız sürüyor. Defansın arkasına koşu bu dönemde en etkili gol bulma yöntemlerinden. Eğer o bölgelerde topla bulaşamıyorsanız, pozisyon zenginliğiniz olmuyor. O sıkıtıyı çekiyoruz. Doğru pas ve doğru koşuyu aynı anda yapamadık. Umarım devre arası FFP sorunumuz olmaz. Hangi oyuncularımızı istediğimizi de biliyorsunuz. İnşallah alırız” dedi.

“Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olmalıyız”

Takımların hem yarışmacı hem de yetiştirici olmasının aynı anda olup olmayacağı sorusuna Terim, “Son basın toplantılarında söylediğim bir cümle var, biz oyuncuların geleceğine yatırım yapmalıyız diye. Bu sene Brugge yenilmedik. Nasıl bir takım kurmalıyız, neleri almalıyız bunlar uzun konular. Rakip takımın alabileceği oyuncuları biz lamayız rakam olarak. Ekonomik olarak da çok iyi rakipler. 3 tane çabuk oyuncu ile başladılar. Sonra girenler de aynı şekilde. Özellikle Avrupa’da böyle isminiz ve anlayışınız olduğu zaman genç yetenekler de sizi tercih ediyorlar. Bu takımlardan İtalya’ya İspanya’ya geçebiliyor oyuncular. Genk, Liege de bu şekilde. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olmalıyız” yanıtını verdi.

“Umudumuzu kaybedecek hiçbir noktada değiliz”

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın geleceği hakkında ise şu yorumu yaptı:

“Galatasaray’ın olduğu her yerde iddia ve umut vardır. Umudumuzu kaybedecek hiçbir noktada değiliz. Son dakika gollerini çıkarırsak grupta nerede olacağımız çok açık. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Bugün Babel de bize sürpriz oldu. Babel olsa Adem yorulduğunda değiştirebilirdik. Ömer yorulduğu için çıkardım. Adem kramplarla oynadı. Ben de isterim ki böyle maçlarda istediğimiz oyuncuyu koyalım. Ama olmuyor. Şikayette de bulunmadık. Mücadeleden dolayı mutluyum. İyi de konsantrelerdi. Galatasaray’ın umudunun başka sefere bırakacak bir durum yok. Daha sezona çok var. Bakalım Allah ne gösterecek. Herkes milli takım arasında yaralarını sararken bizde öyle olmadı.”



