Fatih Terim: Bu yolun sonu şampiyonluk

Süper Lig'in lideri Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarırken, çok zorlu bir virajı geride bırakmış oldu. Üst üste Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya'yı devirmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar'da, teknik patron Fatih Terim'in keyfine diyecek yok. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor karşılaşması sonrasında takımıyla yaptığı kısa konuşmada tüm öğrencilerini tebrik ederken, "Çok zorlu bir fikstürden geçtik. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Ama gevşemek yok. Zaten öyle bir lüksümüz de yok. Bundan sonra her maç final, aynı ciddiyet ve istekle devam etmeliyiz. Bu yolun sonu şampiyonluk. Yeter ki siz bu mücadeleyi bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Rakibe göre strateji

Diğer taraftan Fatih hoca, tıpkı buzlu zeminde oynanan Kasımpaşa maçı ve sezon içinde iki kez takımını mağlup eden Alanya'ya karşı olduğu gibi, ligin geri kalanında da rakibe göre strateji uygulamaya devam edecek. Ekibiyle yaptığı toplantıda, artık her puanın altın değerinde olduğunu ve her rakibin bir diğerinden puan alacak gücü bulunduğunu vurgulayan Terim, bir yandan kendi oyununu oynatmaya çabalarken, diğer taraftan tedbiri de elden bırakmamaya çalışacak. Deneyimli teknik adam bu doğrultuda tüm oyuncularını hazır tutmak istiyor ve rakibe göre kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor.

Metin Karabaş