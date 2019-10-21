Fatih Terim: Bu maçlar oynayarak kazanılır!

Yarın akşam saat 22'de Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Fernando Muslera bu maç için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Real Madrid'in grup sıralamasındaki yerinin bu maçı grubun en önemli karşılaşması haline getirdiğini belirten Terim, " Barcelona mücadelesinin ertelenmesi onlar açısından özellikle mental olarak bir avantaj... Bu tür maçlar oynayarak kazanılır. Oyuncuların kaybetmekten korkmaması lazım. Güncel değeri 1 milyar Euro'nun üstünde olan 2. bir takımla oynuyoruz.Bu tür maçlar oynayarak kazanılır. Oyuncuların kaybetmekten korkmaması lazım. Güncel değeri 1 milyar Euro'nun üstünde olan 2. bir takımla oynuyoruz." dedi.

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Basın toplantısındaki açıklamalar şu şekilde:

Muslera:

Taraftarlarımızı arkamıza alıp bize ekstra güç verecektir. Rakipler için her zaman zor olur bu. Real Madrid, Fenerbahçe ya da Beşiktaş fark etmez bu. Yine ralip için sahayı cehenneme çevireceklerdir.

Real Madrid'e karşı oyunuyorsanız çok önemli bir maç oynuyorsunuz demektir. Yılın maçı değerlendirmesi yapmayalım ama 2013'te de onları eliyorduk az daha. Şimdi bir daha aynı atmosferi yaratacaklarına inanıyorum. Onlarla çok maç yapmamız bizim şampiyon takım olduğumuzu gösteriyor. Kulüpler bazında en büyük turnuva Şampiyonlar Ligi. Burada bir maça çıkmak daha beni mutlu ediyor. Burası zaten evim gibi...

Fatih Terim:

Açıkçası grubun en kritik maçı gibi gözüküyor. Real Madrid'in orada olmasına kimse alışık değil. Mallorca karşısında birçok oyuncuyu dinlendirebildiler. El Clasico olması bizim için de bir avantajdı ama o da ertelendi. Ne önü ne arkası onların aleyhine değil. Çok çok iyi bir takımla oynayacağız. Biraz çalkantılı gibi gözükebilir. Egzajere de ediliyor tabii.

Real Madrid'de eksik diye bir şey olmaz. Neticede Real Madrid ile karşılaşıyoruz.

"Falcao'ya bakacağız"

Yarın akşama kadar olağanüstü bir hal olacağını düşünmüyorum Falcao'nun durumunda. Buna rağmen birazdan yine bir bakacağız.

"Zidane tartışılacak bir isim değil"

Kazanmamız ya da kaybetmemiz halinde ne olacağını tabii ki biliyoruz. Zidane ismi dünya futbolunda tartışılacak bir isim değil. Tüm takımlarda bu tür durumlar olabilir ki, son Mallorca maçına kadar liderlerdi. Kulüplerin iç işlerine de karışamayız ama sorulduğu için söylüyorum, Zidane bu durumun altından da kalkacaktır.

"Barcelona maçının ertelenmesi mental olarak iyi"

Çok önemli bir maçları olacaktı ama Barcelona mücadelesinin ertelenmesi onlar açısından özellikle mental olarak bir avantaj...

"Real Madrid karşısında bunu hiç yapmamalıyız"

Real Madrid takımını konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman hücuma çıkıp, değerlendireceğiz bunları iyi çalışmamız lazım. Adam ve alan markajını iyi yapmalıyız. 15 gol atmışlar geçiş hücumundan atmışlar7 tanesini... Tamam, defansif sorunları var ama konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Real Madrid karşısında bunu hiç yapmamalıyız. Yüzde 55-65 arası top kontrolünü her maç sağlayan bir takım.

"Böyle maçlar şanstır"

Böyle maçlarda oyuncularıma hep 'Bu bir şanstır' derim. Her ne kadar kuralar çekilirken şanssızlık olarak gözükse de bence şanstır. Oyuncular podyuma çıkar, herkes onları izler. Bu yüzden kayıtsız şartsız konsantre olmaları lazım.

"Oynayarak kazanılır"

Bu tür maçlar oynayarak kazanılır. Oyuncuların kaybetmekten korkmaması lazım. Güncel değeri 1 milyar Euro'nun üstünde olan 2. bir takımla oynuyoruz.



