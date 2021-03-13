Fatih Terim: Bu kulüp beni de gönderdi!

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

2 santrfor olduğunda kullanabileceğimizi söylemiştim. Umarım düşüncelerim gerçekleşir ama tatmin olmazsam hamle oyuncularımız da var. Ezberlediğimiz oyun sisteminden çok da uzaklaşmayı düşünmedim. Tabii ki bir şey olursa müdahale edeceğim. Taktik çalışmalarda baya iyi gördüm. Umarım sahaya da yansır.

"Halil'i yönetime söyleyeceğim"

Kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener gibi isimler de çok mutlu... Olan olmayan herkes mutlu... Halil belki sezon sonuna kadar bizimle ama yönetime onun bonservisinin alınması konusunu bildireceğim. Açıkçası herkes göreve hazır ve kimse mutsuz değil.

"Zarar vermesine izin vermem"

Belhanda konusu insanların neler beklediğini görüyorum. Biz Belhanda'yı, Gomis, Nagatomo, Melo ve Drogba'yı nasıl gönderdiysek, 4 sene hizmet etmiş bir oyuncu olarak gönderdik. Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine izin vermem.

Galatasaray çok büyük bir kulüptür. Bugün Harry Kewell Avustralya'da çok önemli bir futbolcudur ve Galatasaray'ın temsilcisi gibidir. Sneijder öyledir, Drogba, Melo öyledir.

"Bu kulüp beni de gönderdi"

Tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk. 5 maçta namağluptuk. Beşiktaş'a kaybedince beni gönderdiler. Bu kulüp beni de gönderdi. Tam 19.05'te noter kağıdını yolladılar. Bunları yaşadık. Onun için bunun kulübe zarar vermesine izin vermem.

Uçak sallanmaya başladığında hostese bakarsınız. Çünkü kaptanı göremezsiniz. Ben o kabin amiri gibiyim. Benim enerjim, sinerjim hiç düşmez. Krizler olur, kaoslar olur ama yönetilir. Hiçkimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki o yüzü herkes görecektir.







