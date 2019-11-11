Fatih Terim: Böyle oynayın yeter

Madrid’deki 6-0’lık faciadan sadece 3 gün sonra ligde Gaziantep deplasmanına çıkan Galatasaray, net bir skor ve iyi futbolla galibiyete uzandı.

Takımın genel görüntüsü, teknik direktör Fatih Terim’i de fazlasıyla mutlu etti. Öyle ki tecrübeli hoca, soyunma odasında maçın ardından öğrencilerini kutladı, “İşte istediğim mücadele bu” vurgusu yaptı.

Özellikle ilk yarıda performansı çok beğendiğini söyleyen Terim’in, “Bizim böyle oynamamız lazım. Bu şekilde devam edersek, her zaman istediğimizi alırız. Mücadelenizi gösterin yeter” dediği öğrenildi.

Fatih hoca, maçın ardından da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Formayı alanlar, bırakmamak adına böyle bir mücadele göstermiş olabilir. Bugün pek çok şeyi doğru yaptık” ifadelerini kullanmıştı.