Fatih Terim: Böyle oynayın şampiyon olalım!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-0 kaybettiği Alanyaspor maçının rövanşını 3-1 kazanmasına rağmen elenen Galatasaray’da bir yandan hayal kırıklığı yaşanırken, diğer taraftan şampiyonluk umutları yeşeriyor. Önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından Türkiye Kupası’na havlu atan ve elinde sadece Süper Lig yarışı kalan Sarı-Kırmızılılar’da, teknik direktör Fatih Terim, Alanya maçının ardından oyuncularıyla duygusal bir konuşma yaptı.

Yenilgi sonrası soyunma odasına giden tecrübeli hocanın, turu kaybetmelerine rağmen oyuncularını tebrik ederek, “Hepinizle gurur duydum. Böyle oynayın, böyle mücadele edin, gerisi gelir. Bir kupa kaybettik ama bu oyun bizi şampiyonluğa götürür” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Camiaya mesaj yolladı

Terim ayrıca maç sonundaki basın toplantısında, son dönemdeki hakem hatalarına atıfta bulunarak, “Ben artık bir şey söylemeyeceğim. Camiamın sesini duymak istiyorum” dedi. Fatih hoca bu sözlerle, başta yöneticiler olmak üzere Florya dışındaki isimlerin hakemlere tepki göstermesini beklediğini işaret etti.

Son iki sezonda birçok maçta cezalar nedeniyle tribüne çıkmak zorunda kalan Terim, sezonun en kritik virajında aynı senaryoyu yaşayıp takımını yalnız bırakmak istemiyor.