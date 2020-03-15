Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi sert çıktı

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeki ilk insan olduğum için kendime ceza veriyorum ve susuyorum. Bana inanmış ve benim de çok inandığım bir takımım var. Onları yalnız bırakmamak için susuyorum.

***

Galatasaray - Beşiktaş 11'ler:

Galatasaray:

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş:

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz







