Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi sert çıktı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Maçların seyircisiz oynanması hakkında konuşan Terim, "Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeki ilk insan olduğum için kendime ceza veriyorum ve susuyorum." diyerek karara sert tepki gösterdi.

15 Mart 2020, Pazar 18:34 Son Güncelleme:
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Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi sert çıktı

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ağzımı açtığımda cezanın hedefindeki ilk insan olduğum için kendime ceza veriyorum ve susuyorum. Bana inanmış ve benim de çok inandığım bir takımım var. Onları yalnız bırakmamak için susuyorum.

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Galatasaray - Beşiktaş 11'ler:

Galatasaray: 

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: 

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz


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