Galatasaray'ın Benfica ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Fernando basın toplantısı düzenledi. İlk olarak basın toplantısına çıkan Fernando kendilerini zor bir maç beklediğini söyledi. Fatih Terim ise "Benfica'yı geçersek hedefimiz çok daha net olur" ifadelerini kullandı.

Fernando: Zor bir maç bizi bekliyor

Bizi zor bir maç bekliyor. Dersimize iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanmak istiyoruz. Mutlaka zor geçecektir. Ama biz neler yapacağımızı biliyoruz. Muhteşem taraftarımızın desteği ile iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

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10-0'lık skor önemli. Zaten Benfica iyi bir takım. O skordan bağımsız bir mücadele edeceğiz. Felix Benfica'nın önemli bir futbolcusu ama başka önemli futbolcularda var. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Benfica ve Porto'nun şuan ki durumlarına bakarsak Porto bir adım önde. Ancak bu Benfica'nın kötü takım olduğunu göstermez. Biz de şuan çıkışta olan bir takımız.

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Fatih Terim: Benfica şuan Porto'dan iyi

İki Porto maçı Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığımız iki maçtı. O iki maçı dışarıdan izlerseniz kaybetmemiz zor. O maçlardaki performansı tekrarlarsak kazanırız. Benfica şuan Porto'dan daha iyi durumda. Ajax'a son dakika Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiler. Şampiyonlar Ligi'nde de yollarına devam edebilirlerdi. Porto iyi bir takım ama Benfica form olarak daha iyi durumda.

"Benfica'yı geçersek hedefimiz daha net olur"

Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi. Sadece forvetsiz değil bazı eksiklerle orada mücadele ettik. İki Porto maçını kazansak durumumuz farklı olurdu. İnşallah UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica önemli bir sebep. Benfica'yı yenersek hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz.

"Saha avantajımızı kullanacağız"

Şampiyonlar Ligi grubuna göre çok daha güçlü kadromuz var. Mitroglou ve Semih Kaya'yı yazamadık. Şansımızı Diagne ve iki stoperden yana kullandık. Muhakkak ki Galatasaray oyun anlayışında kendi sahasında seyircisiyle beraber bütünleşip kendi düşündüklerini rakibe kabullendirmek isteyen bir takımdır. Saha avantajımızı seyircimizle beraber kullanmak istiyoruz.

"Gol yemeden oraya gitmek istiyoruz"

Bizim olduğumuz yerde Galatasaray'ın sabrı sınırsızdır. Bir takım değişiklikler olacağını söylemiştim. İki de hedef göstermiştik. Ocak'ta ilk adımı attık. Temmuz'da bitireceğiz inşallah bu projeyi. Galatasaray taraftarının ne istediğini çok iyi biliyorum. 96-2000 döneminde yerleştirdiğimiz oyun sistemini hala devam ettiriyoruz. Seyircimiz uzun süre koltuğa oturmamasını istiyoruz. Hem zevk veren hem de zevk alan oyun anlayışı ile sahada olacağız. Yarın da böyle başlayacağız. İkili maçların planları ve projeleri farklı olur ama seyirci ve saha avantajını kullanmak istiyoruz. Mümkünse gol yemeden deplasmana gitmek istiyoruz. Biz istediğimiz oyun anlayışı ile sahaya çıkarsak o oyun anlayışı şimdi olmasa bile bizi istediğimiz yere götürecektir.



